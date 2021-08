"Pozytywka – 1. Witamy w Pandorii" – recenzja komiksu

To właśnie należąca do zmarłej pozytywka, którą główna bohaterka otrzymuje na swoje ósme urodziny, okazuje się wejściem do tytułowej Pandorii. Trudno się byłoby dziwić zdumieniu Noli, kiedy spostrzega wewnątrz kuli dziewczynkę piszącą patykiem na ziemi jednoznaczne wezwanie: „Na pomoc”.