Powstanie Warszawskie wciąż kryje tajemnice. "W faktach są luki i brak logicznego związku"

Okazało się, że gen. Tadeusz Komorowski i gen. Leopold Okulicki, których tak chętnie obarczamy winą za to, co się wydarzyło, wcale nie byli głównymi postaciami dramatu. To było prawdziwe "polskie piekiełko" - poszczególne osoby w kręgach dowódczych były mocno ze sobą skłócone. Dziś za ludzi najbardziej aktywnych w sprawie powstania należy uznać premiera Mikołajczyka oraz szefa Biura Propagandy i Informacji – płk. Jana Rzepeckiego, uznawanego za "mózg" całej operacji. Co ciekawe, nazwisko tego ostatniego oficera bardzo rzadko pojawiało się, gdy dyskutowano nad tym tematem, a to właśnie on np. organizował spotkania oficerów AK, na których parł do powstania i propagował tę ideę.