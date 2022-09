Pojednanie. Monarchia nigdy nie potrzebowała tego tak, jak dziś

– Widziałam, że nie będzie łatwo, ale to, z czym się mierzymy na co dzień, jest trudniejsze niż sobie wyobrażałam. Egzystuję, ale nie żyję pełną piersią. Próbuję przeżyć – mówiła Meghan. – Samo bycie młodą żoną i mamą to wielkie wyzwanie. A ja muszę jeszcze radzić sobie z olbrzymią presją i bezustanną uwagą - dodała. W tej samej rozmowie poskarżyła się także, że nikt nie wyciągnął do niej dłoni, nie zapytał, czy wszystko jest OK.