Książę Harry, czyli ulubiony chłopiec do bicia. Nawet gdy miał kilkanaście lat! Gdzie wtedy był Karol?

"Sunday Times" i "News of the World" badały temat nałogu Harry’ego i spotkań w Rattlebone od kilku miesięcy, by stworzyć "Gloucestershire dossier". Rebekah Wade wiedziała bowiem, że tylko twarde dowody na nielegalne poczynania księcia pozwolą jej wyjaśnić, dlaczego złamała porozumienie prasowe i napisała o prywatnym życiu chłopców. Komisja ds. Skarg Prasowych (PCC) była skłonna przyznać jej rację, a podczas skomplikowanych negocjacji z biurem księcia Karola postanowiono ostatecznie nieco zmienić przeznaczoną do publikacji historię, tak by stworzyć wrażenie, że to książę Karol, a nie Mark Dyer zorganizował wyprawę do ośrodka odwykowego.