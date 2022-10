Piotr C. radzi, co powinni zrobić politycy. Wspomniał o wykluczeniu komunikacyjnym

To kompletnie inny świat. Miejsce, gdzie żyłem, to był zresztą miks. Trochę miejscowych, trochę przyjezdnych, trochę uciekinierów, którzy posprzedawali mieszkania w dużych miastach i przeprowadzili się na wieś, aby znaleźć tam spokój. Miałem sąsiada, który w swoim życiu wykonywał 36 czy 38 prac i z każdej go wywalali. Uciekł na Pomorze ze Śląska przed długami i komornikiem. Nie płacił przez trzy lata za mieszkanie. Na wsi zatrudnił się na czarno przy hodowli pstrąga i stamtąd też go wywalili, bo kradł ryby. Był bardzo oburzony, że jak to tak można? Drugi mój sąsiad to był z kolei zatwardziały kawaler, mieszkający z matką. Kobietę mu znaleźć trudno. Jak przyprowadził kiedyś oblubienicę do domu, to matka obejrzała ją krytycznie po czym wypaliła: "eee, z takimi paznokciami, to ona do chlewa nie pójdzie". I piękny związek rozpadł się nieodwołalnie.