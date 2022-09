Dawid Ogrodnik o narkotykach, przemocy i myślach samobójczych. Serwuje mocne wyznania

Miał powiedzieć jednemu ze swoich studentów: "Co to, kurwa, ma być? Ja pierdolę. Co ty, kurwa, w cyrku jesteś?". W rozmowie z Jankowskim aktor przedstawia cały kontekst i przyznaje: "Czy mój język był niewłaściwy? Był. Czy ten student mógł to odebrać jako zachowanie agresywne? Tak. Czy moje zachowanie było niepedagogiczne? Było. Czy był to mobbing? Nie był. Było to jednak otrzeźwiające. Zrozumiałem, że moje zaangażowanie i pasja wynikające z chęci nauczania mogą nie tylko obrócić się przeciwko mnie, ale – co gorsza – wpłynąć na zahamowanie rozwoju podopiecznych".