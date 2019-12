Olga Tokarczuk odbiera Nobla. Piotr Gliński: "Zabrakło odważnego zmierzenia się z wartościami"

Nie milkną echa wielkiego sukcesu Olgi Tokarczuk. Głos w tej sprawie zabrał również Piotr Gliński, wicepremier oraz minister kultury i dziedzictwa narodowego.

To jest piękna uroczystość i piękny moment - Polska otrzymuje nagrodę Nobla, rozsławia nasz kraj, naszą kulturę na całym świecie. Jeszcze raz serdecznie gratuluję pani Oldze Tokarczuk - powiedział Piotr Gliński w rozmowie z dziennikarzami.

Gliński oznajmił również, że zaprosił Olgę Tokarczuk do ministerstwa, by móc złożyć jej osobiste gratulacje.

Gliński o Tokarczuk: "Cenię ją za warsztat i język"

Piotr Gliński zdradził również, za co najbardziej ceni Olgę Tokarczuk.

- Jest wybitnie utalentowaną osobą i dlatego słusznie dostała nagrodę Nobla. Pięknie pisze i faktycznie operuje językiem szalenie trafnym, syntetycznym. Potrafi nazywać zjawiska, nawet w tej krótkiej mowie noblowskiej to było widać - powiedział Gliński.

- Bardzo dobrze by było, żeby ta czułość była częściej widoczna, także w naszym społeczeństwie, także w ocenach naszego życia publicznego, czy rozumienia polskiego społeczeństwa - dodał.

Gliński o Tokarczuk: "Zabrakło odważnego zmierzenia się z wartościami"

- Nie ma tam pojęcia dobra, nie ma pojęcia instytucji, które kształtują ludzi do wartości, pojęcia wspólnoty. To na pewno by nam pomogło. Ta czułość, która tam jest definiowana jako coś więcej niż empatia, jako wyjście poza narrację jednostkową, poszukiwanie takiego czwartego punktu widzenia, jest pewnie ciekawa, ale moim zdaniem wciąż jest jeszcze niedostateczna i chyba troszeczkę naiwna - ocenił wicepremier.