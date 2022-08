Niczym aksamitna rękawica odlana z żelaza - recenzja komiksu wyd. Kultura Gniewu

Czemu należy ogolić psa bez otworów? Co oznacza buźka na stopie głównego bohatera i kim do cholery jest Pan Tysiąc? To tylko niektóre pytania kłębiące się w głowie podczas cudownie upiornej podróży, jaką funduje nam Daniel Clowes. "Niczym aksamitna rękawica odlana z żelaza" w końcu doczekała się wznowienia.