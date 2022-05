Napoleon – Oni tworzyli historię - recenzja komiksu wyd. Scream Comics

"Trzyczęściowa epopeja poświęcona losom Napoleona Bonapartego, ukazanym na tle wielkich wewnętrznych i międzynarodowych konfliktów jego epoki, obejmuje czasy od początku jego kariery wojskowej po śmierć na wygnaniu" - czytamy w opisie wydawcy. I to prawda. "Napoleon" to oparta na faktach opowieść o wielkiej polityce, konfliktach, intrygach i przemianach na najwyższym szczeblu. Historia człowieka, który piął się po szczeblach wojskowej kariery, by stać się jednym z najważniejszych ludzi na świecie i podejmować decyzje, które zaważą na losach milionów.