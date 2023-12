Najlepsze książki 2023 roku. Jedna z nich to prawdziwy polski fenomen

Taki tekst jak lista najlepszych książek jest rzecz jasna obarczony oczywistymi ograniczeniami. W końcu gdybym chciał wymienić wszystkie ciekawe książki z mijającego roku, to musiałbym wypisać kilkadziesiąt pozycji przynajmniej. A ile przecież jest jeszcze do przeczytania lub odkrycia! Stąd nawet nie bawię się w zapewnienia, że jest to definitywny wybór - jeśli już, to jedynie tymczasowy, bo z kulturą jest tak, że wiecznie coś nadrabiamy, nigdy nie można być do przodu. Wierzę jednak, że każdy odnajdzie tu coś dla siebie.