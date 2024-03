Mocne słowa Manueli Gretkowskiej pod adresem Szymona Hołowni. "Szymek nie kłamał"

Manuela Gretkowska nie pozostawiła na Hołowni suchej nitki

"Śmieszy was nadal Hołownia? Czego spodziewać się po kościelnym klaunie. [...] Szymuś nie kłamie, przecież od początku proponował referendum: czy kobiety są ludźmi. Dwa razy był w nowicjacie u dominikanów, trzeci raz powinni przyjąć go jezuici, bo w ich stylu udowadnia, dlaczego nie będzie głosowania. Kiedy Hołownia, Kamysz i reszta zrozumieją, że ich antyaborcyjne 'poglądy' w tej sprawie, to nawoływanie do przemocy wobec kobiet?" - grzmi pisarka.