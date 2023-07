Manuela Gretkowska grzmi: "Jesteśmy na dnie, zabija się nas"

- Ostatnio piłkarz jakiś podsumował matki swoich dzieci - jedna to dz...a, druga fałszywa k...a. I to jest mówione, on się tego nie wstydzi i twierdzi, że ma poparcie. [...] To dziecko roczne umarło, trudno mi nawet sobie wyobrazić jej (matki - red.) stan, a teraz on opowiada o tej kobiecie takie rzeczy. To jest jak wpuszczanie trucizny w krwiobieg, wyśmiewanie tych kobiet [...] To jest hołubienie najgorszej kategorii mizoginii. Więc to jest w nas głęboko, to są tysiące lat treningu - powiedziała Gretkowska, przywołując wypowiedź Jakuba Rzeźniczaka z wywiadu u Żurnalisty.