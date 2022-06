Manuela Gretkowska kpi z Muńka Staszczyka. "Przegiął z dewocją"

"Niedawno objawiona religijność suki Muńka Staszczyka zadziwiła mnie tak samo jak naukowców australijski wombat srający sześciennymi kupami. (...) Po co mopsica Muńka nosi w pysku różaniec, wiadomo. Aportuje go pewnie Bogu. Inaczej byłaby to profanacja" - pisze Gretkowska na łamach "Newsweeka".