Minister Gliński zmienia dyrektora Zachęty. Obecnej szefowej nie przedłużył umowy

Wróblewska ma pełnić funkcję do 31 grudnia. Nie wiadomo jednak, kto zastąpi dotychczasową szefową, ani w jaki sposób zostanie wybrany nowy dyrektor lub dyrektorka. Środowisku artystycznemu zależy na tym, by kierownictwo takich instytucji było wyłaniane na drodze konkursu, ale z prawnego punktu widzenia nie jest to obowiązkowe. Ministerstwo, jak podaje "Wyborcza", jak na razie milczy na ten temat.