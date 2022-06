Historia i teraźniejszość. Minister Czarnek zapowiedział nowy przedmiot szkolny. Od początku rodzi kontrowersje

- Muszę państwu powiedzieć, że do Ministerstwa Edukacji i Nauki wpłynął tylko jeden wniosek. Nieprawdą jest, że inne wydawnictwa złożyły wnioski do ministerstwa. To jest fałsz.Tylko jeden wniosek i tylko jeden podręcznik jest dopuszczony do procedury dopuszczenia go do używania w nowym roku szkolnym od 1 września. Tylko jeden, żadne inne wydawnictwo poza Białym Krukiem nie złożyło wniosku do Ministerstwa Edukacji Nauki - powtarzał Czarnek.