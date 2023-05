Miki i Tysiąc Czarnych Piotrusiów - recenzja komiksu wyd. Egmont

W komiksie Jean-Luca Cornette’a (scenariusz) i Thierry’ego Martina (rysunki) trafiamy do klasycznego świata fantasy w średniowiecznej stylistyce. Oprócz zamku, króla i rycerzy szykujących się do wielkiego turnieju mamy więc smoka czy czarnoksiężnika mieszkającego w głębi lasu, którego magiczne mikstury potrafią nieźle namieszać. Historia napisana przez Cornette’a to urocza i autentycznie zabawna historyjka o królu Władysławie Łasuchu, który organizuje turniej rycerski, gdzie nagrodą dla zwycięzcy nie jest ręka księżniczki, a ciasto upieczone przez Minnie.