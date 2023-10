"Marvel Zombies", tom 1 - recenzja komiksu wyd. Egmont

Oprócz wspomnianego wyżej głównego dania dostajemy historię napisaną Marka Millara, która znalazła się w "Ultimate Fantastic Four", gdzie po raz pierwszy pojawiają się zombie bohaterowie, a do tego kontynuację oraz prequel "Marvel Zombies". Czy są to dobre historie? Niespecjalnie, acz na pewno dają kontekst, o którym w wydaniu Hachette jedynie napomknięto.