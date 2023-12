Mariusz Szczygieł o exposé Donalda Tuska. Zwrócił uwagę na jedną kwestię

"[...] To zestawienie dwóch poziomów, dwóch klas. Terlecki i Kaczyński (za nim Czarnek, Szydło itp.) - to atak, ciężar, chamskie i przemocowe zachowania, ogólna ponurość, naburmuszenie i poczucie humoru na poziomie koszarowym. Do tego bardzo ograniczone horyzonty. Tusk i Hołownia - to otwartość, lekkość, kultura, pogoda ducha i wyrafinowane poczucie humoru. Dwie postawy wobec świata" - podsumowuje Szczygieł, zaznaczając od razu, że nie głosował ani na Tuska, ani Hołownię, a jego komentarz nie dotyczy programu politycznego tych partii.