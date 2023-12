"Wstyd". Mariusz Szczygieł pokazał wiadomość od internautki

We wtorek, tuż przed Mikołajkami Mariusz Szczygieł opublikował na łamach "Wyborczej" listę pięciu książek, które poleca na prezent. Już na występie zastrzegł, że żadna z lektur do łatwych nie należy, a "jeśli ktoś uważa, że pod choinką trzeba znajdować tylko rzeczy lekkie i przyjemne, niech przejdzie do innego polecającego". Nie sądził zapewne, że jedna z jego rekomendacji wzbudzi tak wielkie emocje i to bynajmniej nie z powodu trudnej tematyki, co rzekomego "antypolozimu".