Nagrody Nike nie trzyma na półce. "Najlepsza jest do podtrzymywania drzwi"

- Mamy taki świat. Mamy kobiety, które patrzą w dal i chłopca, który patrzy w lepszą przyszłość. Ten obraz ma drugi tytuł, pobieranie w tle. To, na co patrzysz to pobieranie pliku. Pomyślałem sobie, że napiszę reporterską książkę, o tym, że nasze życie jest pobieraniem w tle i często się nawet nie orientujemy - opisywał zdobywca nagrody Nike.