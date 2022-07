"Łoże małżeńskie ma być nieskalane". Opowiedziała o życiu świadków Jehowy

Jest w "Niegodnej" taka historia. O cioci i wujku autorki. On "chluba familii, nadzorca zboru", ona była za to przykładną pionierką, wychowującą dwóch synów. Byli wzorem dla innych świadków. Do czasu, gdy wyszło na jaw, co dzieje się za drzwiami ich domu. Wujek miał romans z osiemnastolatką. W dodatku znęcał się psychicznie i fizycznie nad żoną. Synów miał bić aż do krwi. Poza domem wszyscy posłusznie odgrywali swoje role.