Prawica przywołała słowa Lema o Tokarczuk. Tego woleliby nie pamiętać

"Czytałem niedawno książkę Tokarczuk o 'Lalce' i jest to nie tylko mowa-trawa, ale też dowód na to, że autorka studiowała psychologię w ubiegłych wiekach" - stwierdzał przed dwudziestoma laty Lem, który kilka zdań dalej dodał: "Tokarczuk do tego stopnia obraziła mój rozum, że chciałem napisać polemikę, ale uznałem, że gra jest niewarta świeczki, bo musiałbym jej książkę doczytać do końca".