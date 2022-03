Książęta Demony – Tom 1. Książę Gwiazd – recenzja komiksu wyd. Egmont

"Książę Gwiazd" to pierwszy tom serii "Książęta Demony" Jeana-Davida Morvana i Paolo Traisciego. Ten pierwszy to znany francuski scenarzysta komiksowy, odpowiedzialny m.in. za popularną w Polsce "Armadę". Drugi jest włoskim ilustratorem po Międzynarodowej Szkole Komiksu w Pescarze, dla którego "Książęta Demony" to dopiero pierwszy duży projekt.