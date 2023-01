Książę Harry wydał oświadczenie, w którym bronił żony. Karol i William byli wściekli

Książę Harry wydał autobiografię, która zelektryzowała nie tylko świat show-biznesu, ale i polityki. Dotąd żaden z członków rodziny królewskiej nie opisał swojego życia w takich szczegółach, w dodatku nie szczędząc oskarżeń pod adresem własnej rodziny. To, co pada w książce niewątpliwie wzburzyło rodzinę Harry’ego, ale jak przekonuje w ostatnim wywiadzie, zwraca się do bliskich "językiem, którym zrozumieją i środkami przekazu, które do nich dotrą - przez media". W programie "60 minutes" udzielił szczerego wywiadu na temat książki.