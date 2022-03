Korupcyjna gra, szantażowanie premiera. Opisał, co doprowadziło do słynnej, potężnej afery

Po wyjściu Rywina premier razem z Michnikiem przeszli do pokoju obok, do Jakubowskiej i Łuczywo. Jakubowska wręczyła Łuczywo kolejną wersję projektu, a Miller spytał: "czy to jest to, o co wam chodzi, czy to jest to, co was zadowala?". Chwilę potem to samo pytanie powtórzył Michnik: "Helenko, czy to jest to, o co chodzi?". Łuczywo potrzebowała czasu, aby tekst przeanalizować. Tak, to było to, o co chodzi.