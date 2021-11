Konflikt w Agorze. "Oni chyba oszaleli". Sensacyjne doniesienia z "Wyborczej"

- To zwolnienie musi być dla niego ciężkie, bo to jest bardzo zaangażowany, ideowy człowiek, poświęcony tej gazecie - mówi nasz drugi informator. - Charyzmatyczny, silny, łebski facet. To on był ojcem sukcesu subskrypcji ("Wyborcza" ma ich 260 tys. i jest jednym ze światowych liderów prenumeraty cyfrowej - przyp. red.). Był lubiany, dlatego od początku konfliktu ludzie pisali listy w jego obronie. Z drugiej strony w pewnym momencie zaczęto go tu przedstawiać jako wizjonera i budować mu pomniki. Doszło do tego, że albo było po jego myśli, albo w ogóle.