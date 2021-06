Katarzyna Bonda jest w trudnym momencie. "Strach, niemoc, bezradność i panika"

"To niebywałe, jak jedna taka straszliwa przygoda może przywrócić momentalnie człowieka do pionu, bo kiedy czekałam aż go ustabilizują, zdiagnozują, a potem otworzą (i czy się wybudzi z narkozy etc.) - przez głowę przeleciało mi milion myśli, co jest ważne naprawdę, a co tylko błahostką... I dziękuję za to Opatrzności! Ale to już na inny temat..." - wyznała, a na końcu swojego wpisu podziękowała weterynarzom. "Wszystko w Waszych rękach. Ufam Wam i czekam cierpliwie..." - podkreśliła.