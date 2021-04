Sytuacja ją zbulwersowała. Opowiedziała o zachowaniu policjantów

Zobacz: Pies Pączek szuka kochającego domu

Bondę cała ta sytuacja zarówno zbulwersowała, jak i rozśmieszyła. "Cztery patrole czające się w krzakach na ludzi ze smyczami w dłoniach! - toż to pożywka na scenę komediową - wykorzystam to, bądźcie pewni i usłyszcie mój gromki rechot!" - napisała królowa polskiego kryminału.

Pisarka wezwała przy tym do obywatelskiego nieposłuszeństwa. Bondzie absurdalne wydaje się tropienie właścicieli psów i zmuszanie czworonogów do chodzenia na "pasku". "Znam mojego psa, wiem, do czego jest zdolny i co najwyżej zrobi w krzakach kupę (pozbieram), ale nikomu nie zagrozi" - wyznała.