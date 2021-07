Do końca wierzyła, że uda się go uratować. Katarzyna Bonda straciła przyjaciela

Choć weterynarze robili, co w ich mocy, Pan Łukasz zakończył psi żywot. "Dziś święto wszystkich pobratymców Łukasza. Jak go znam merda do was ogonem z tęczowej krainy łowów, ziaje makrelą i sardynkami oraz jest gotów do harców. Bądź spokojny, Łukaszku i czuwaj Nasz Obrońco! Wysyłam Ci worek serc oraz kilka worków sera, kaczych wypluwek, kości jak stąd do morza i mleka 3 proc. (już teraz możesz to wszystko bezkarnie pochłaniać)" - napisała Bonda na Facebooku.