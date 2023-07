"Kajtek i Koko. Londyński kryminał": Marynarze sprytniejsi od detektywów [RECENZJA]

I tak jesteśmy świadkami, jak najpierw Koko przypadkowo podsłuchuje rozmowę dwóch podejrzanych osobników. Wprawdzie początkowo przyjaciele mają zamiar trzymać się z daleka od miejscowego półświatka, ale wszystko się zmienia, gdy przyjmują zaproszenie od nieco ekscentrycznego profesora Browna. Szybko się bowiem okazuje, że ktoś próbuje go zabić, a on z kolei nie jest tym, za kogo się podaje, a w dodatku postanawia wykorzystać nieco naiwnych cudzoziemców do własnych celów.