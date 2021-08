Nie żyje Jaan Kaplinski. Od lat zmagał się z nieuleczalną chorobą

Jaan Kaplinski był jedną z najważniejszych postaci kultury estońskiej. Nazwisko zmarłego poety, eseisty i pisarza wielokrotnie pojawiało się na tzw. krótkiej liście kandydatów do Nagrody Nobla. Jedną z osób, które go do niej zgłaszały, był Czesław Miłosz. Kaplinski w czerwcu obchodził 80. urodziny. Zmarł po długiej chorobie.