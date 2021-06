Frontowe żony i choroby weneryczne. Wspomnienia żołnierzy Armii Czerwonej

Oficerowie słynęli z "adoptowania" atrakcyjnych kobiet. Niekiedy dopisywali je do listy żołnierzy kompanii, tworząc fikcyjne stanowiska sztabowe, by móc wozić ze sobą kochanki na kampanie. W armijnym slangu dziewczyny te określano jako pochodno-polowyje żeny, "żony marszowo-polowe", albo PPŻ, w nawiązaniu do pistoletu maszynowego PPSz. Niczym niezwykłym było posiadanie przez oficera pięciu lub więcej takich "żon" jednocześnie. A na froncie zawsze znalazły się kolejne. Agiejew znał porucznika, który zareagował na pożegnalny list od przedwojennej żony, wysyłając kartkę na pocztę główną w Moskwie i adresując ją "do pierwszej dziewczyny, która weźmie ją do ręki". Jak dodał Agiejew: "Ta korespondencja trwała kilka miesięcy".