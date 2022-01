Ile zarabia Remigiusz Mróz? Podliczono majątek autora kryminałów

W styczniu Remigiusz Mróz kończy 35 lat. To dobry moment na podsumowanie kariery, którą oficjalnie zaczął w 2013 roku. To wtedy świeżo upieczony absolwent prawa wydał swoją pierwszą książkę "Wieża milczenia", od powodzenia której uzależniał swoją dalszą pisarską twórczość. Choć był już wtedy doktorantem z ofertą pracy na uczelni, postawił wszystko na jedną kartę. Sukces debiutu nie tylko go ucieszył, ale przede wszystkim zmotywował do dalszej ciężkiej pracy.