Gen. Zbigniew Ścibor-Rylski: kustosz pamięci Powstania Warszawskiego

Zbigniew walczył w kampanii wrześniowej. Trafił do niewoli, uciekł i przedostał się do okupowanej Warszawy. Tu "Stanisław" zaczyna swoją konspiracyjną działalność. Wozi leki do getta, obsługuje zrzuty Cichociemnych, a podczas Powstania Warszawskiego, które rozpoczyna się 1 sierpnia 1944, dowodzi kompanią w Batalionie "Czata 49" Zgrupowania Radosław.