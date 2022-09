Furiat z manią wielkości. Jedno nagranie może ujawniać prawdziwe oblicze króla Karola III

On stracił kontrolę! To była kompletna kompromitacja. Przecież to była mała rzecz, a czasem takie małe rzeczy wiele mówią o ludziach. Po śmierci matki był ogłuszony tym ciosem, ale przez to przez krótki czas był bardziej naturalny, ludzki. Ale potem wyjechał do Irlandii Północnej i już zaczął pokazywać prawdziwą twarz. I to się będzie zdarzać co parę miesięcy. Bo to jest człowiek, o którym jeden z biografów napisał, że ma "tendencje do zbyt szybkiego wyciągania wniosków na podstawie niepełnych informacji". To bardzo elegancko podana definicja głupoty.