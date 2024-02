"Forst" podbija internet. Co teraz czeka fanów?

Ciekawe rozbieżności są także w sprawie prokurator Dominiki Wadryś-Hansen, którą w serialu portretowała Kamilla Baar. Jej stosunek do męża, który zniknął z rodzinnego życia, nie jest tak jasno określony jak w serialu. To zdecydowanie ciekawsza postać niż w serialu. W "Trawersie" prokurator bada kolejne zabójstwo. Przypadkowy turysta został odnaleziony martwy na szlaku prowadzącym na Czerwone Wierchy. Odcięto mu opuszki palców, wybito wszystkie zęby, a w ustach umieszczono syryjską monetę. Ale skoro sprawa "zabójcy z Giewontu" jest już zamknięta, to kto stoi za zbrodnią?