Ewa Winnicka i Cezary Łazarewicz przeczytają fragmenty swoich reportaży. Transmisja w WP

Stowarzyszenie Unia Literacka organizuje spotkania online, podczas których autorzy czytają fragmenty swoich książek. W środę 8 kwietnia gospodarzem wirtualnego spotkania będzie małżeństwo reporterów - Ewa Winnicka i Cezary Łazarewicz. Oglądajcie transmisję w Wirtualnej Polsce.



W związku z pandemią koronawirusa wszystkie instytucje kultury w Polsce zostały zamknięte. Konsekwencją jest również odwołanie targów książki oraz spotkań autorskich. Dla czytelników oznacza to utrudniony dostęp do ważnych literackich wydarzeń, a dla części pisarzy - wymierne straty finansowe.

W ramach solidarności z autorami w potrzebie stowarzyszenie Unia Literacka zorganizowało zbiórkę pieniężną (dostępną pod tym linkiem). Pisarze zachęcają do udziału w kweście podczas transmisji odczytu swoich książek.

Tym razem podczas wirtualnego spotkania autorskiego będziemy mogli posłuchać Ewy Winnickiej i Cezarego Łazarewicza, którzy odczytają fragmenty swoich dawnych reportaży o poniemieckiej bombie w Świnoujściu. Teksty powstały w latach 90., kiedy małżeństwo reporterów jeszcze się nie znało. Na oczach widzów krytycznie zrecenzują wzajemnie swoją pracę.

Oprócz tego pisarze zdradzą kulisy powstawania swoich ostatnich książek. W przypadku Winnickiej mowa o "Władcach strachu. Przemocy w sierocińcach i przełamywaniu zmowy milczenia" powstałej we współpracy z Dionisiosem Sturisem. Z kolei Cezary Łazarewicz opowie o zgłębianiu kultu Janusza Walusia, neonazistowskiego mordercy odsiadującego wyrok w RPA, o czym pisał w reportażu "Nic osobistego. Sprawa Janusza Walusia".

Pisarz ma w swoim dorobku Nagrodę Nike za reportaż "Żeby nie było śladów. Sprawa Grzegorza Przemyka". Zaś Ewa Winnicka jest trzykrotną laureatką nagród dziennikarskich Grand Press.

Spotkanie odbędzie się o godz. 18:00. Transmisja jest dostępna na profilach autorów oraz stowarzyszenia na Facebooku. Już teraz możecie oglądać ją u nas, w Wirtualnej Polsce.