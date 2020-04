Spotkanie z Olgą Tokarczuk. Oglądaj online, siedząc wygodnie na kanapie

Stowarzyszenie Unia Literacka organizuje w sieci wirtualne spotkania poczytnych pisarzy z czytelnikami. Przyszedł czas na to, by posłuchać Olgi Tokarczuk . Polska noblistka przeczyta " Próbę generalną". - Dziwnym trafem ten krótki tekst stał się dziś bardzo aktualny - zachęca.

Pandemia koronawirusa zmusiła rządzących do podjęcia szczególnych środków ostrożności. Wszystkie instytucje kultury w Polsce zostały zamknięte. Konsekwencją jest też również odwołanie targów książki oraz spotkań autorskich. Dla czytelników oznacza to utrudniony dostęp do ważnych literackich wydarzeń, a dla części pisarzy - wymierne straty finansowe.