Eurosieroty zabierają głos. Wyjazdy "za chlebem" zmieniły całe pokolenie

To były warsztaty literackie z dziećmi i młodzieżą w szkole, do której "chodzili" kilkanaście lat wcześniej moi bohaterowie. Młodzież zupełnie inaczej opowiadała o tym miejscu: byli krytyczni i bardziej zdystansowani, choć lubili Rudę i czuli z nią związek. Przyszło mi do głowy, że "pokolenie Z" patrzy już na świat zupełnie inaczej i chciałabym, żeby to miało swój wyraz w książce. Dlatego pojawiła się w niej córka Aliny - mojej bohaterki, która wychowywała się z sąsiadami w tej dzielnicy. Ona nie ma już sentymentów i myśli inaczej. Działa w Młodzieżowym Strajku Klimatycznym i czyta "Szóste wymieranie". To duży kontrast, bo jej mama, mając tyle lat co ona, włóczyła się po lasku na Halembie i czytała baśnie.