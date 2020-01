"Era Kwantowa": walka o pamięć i lepszą przyszłość [RECENZJA]

W "Czarnym Młocie" zakochałem od pierwszego albumu. "Era Kwantowa", która rozgrywa się 100-125 lat później, przypomniała mi, dlaczego.

Jeff Lemire pokazał w swoim cyklu "Czarny Młot" , że wykorzystywanie klasycznych rozwiązań stosowanych od lat przez Marvela i DC nie musi się kończyć wtórną i przewidywalną historią o superbohaterach. Wystarczyło mu kilka zeszytów, by wykreować znajomy, a jednocześnie zupełnie nowy i intrygujący świat. "Era Kwantowa" tylko potwierdza, że Lemire jest w tym mistrzem.

Jeżeli nie mieliście wcześniej do czynienia z "Czarnym Młotem", czym prędzej nadróbcie zaległości, bo to najciekawsza seria superbohaterska, jaka ukazuje się aktualnie na polskim rynku. Świeża, oryginalna, a zarazem nawiązująca do wspaniałych tradycji Marvela, DC i innych gigantów. Sięgając po "Erę Kwantową" nie trzeba znać historii z głównego wątku, jednak fani serii wyciągną z lektury tego albumu o wiele więcej przyjemności.