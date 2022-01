Dziewczynka zaczęła lękać się śmierci. Terapeuci niesłusznie obwiniali ojca

Chociaż Freud pisał o śmierci mądrze i wzruszająco w krótkich, niesystemowych esejach, takich jak "Aktualne uwagi o wojnie i śmierci", napisanych po pierwszej wojnie światowej, to w teorii formalnej psychoanalizy jego "odśmiertelnienie śmierci" (de-deathification of death), jak to nazwał Robert Jay Lifton, miało ogromny wpływ na pokolenia terapeutów, którzy zamiast na śmierci skupili się na tym, co ich zdaniem reprezentowała ona w nieświadomości – zwłaszcza na porzuceniu i kastracji. Można by nawet bronić tezy, że nacisk psychoanalizy na przeszłość jest ucieczką od przyszłości i konfrontacji ze śmiercią.