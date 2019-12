Doom Patrol, tom 2 – Recenzja komiksu wydawnictwa Egmont

Herbaciarnia rozpaczy, rower faceta, który odkrył LSD, żyjąca ulica i Człowiek Mięśniowej Tajemnicy. W drugim tomie "Doom Patrol" stężenie absurdu osiąga punkt krytyczny.

Pełna zgoda. Interpretacja przygód Najdziwniejszych Bohaterów Świata w ujęciu Granta Morrisona , który w 1989 r. wziął serię w obroty, nie przypomina niczego, z czym do tamtej pory spotkali się czytelnicy .

Pod względem rozmachu w epatowaniu abstrakcją drugi zbiorczy tom "Doom Patrol" przebija "jedynkę" o kilka długości. Choć trudno nie odnieść wrażenia, że robi to kosztem czytelnika.

Z jednej strony to wciąż Grant Morrison, na dodatek w szczytowej formie. Autor o nieprzeciętnej wyobraźni napędzanej tonami psychodelików (choć zarzeka się, że większość serii napisał na trzeźwo). Erudyta z łatwością odwołujący się zarówno do popkultury, jak i sztuki wysokiej. W końcu facet z nieprzeciętnym poczuciem humoru i patologiczną skłonnością do absurdu.