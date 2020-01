Donald Tusk uwielbia Harry'ego Pottera. Pamięta o nim często w podróży

Donald Tusk dał się lepiej poznać przy okazji wydania autobiografii "Szczerze". W książce opowiedział m.in. o swoich literackich upodobaniach. Zdradził, że jest fanem Harry'ego Pottera. Wiemy też, że często wspomina motywy z serii.

"Do Paryża i Londynu jeżdżę z reguły pociągami. Lubię te wielkie, stare dworce w samym środku miasta. Na King's Cross zawsze się rozglądam za peronem nr 9 ¾, skąd Harry Potter jeździł do Hogwartu" - czytamy w książce.

Seria napisana przez J.K. Rowling jest jedną z najpopularniejszych w historii literatury. Mimo to w Polsce bywa, że jest tematem kontrowersyjnym. W szkole w Lisowie rodzice wnieśli o to, by nauczyciele języka polskiego zrezygnowali z omawiania 1. części serii "Harry Potter i Kamień Filozoficzny". Twierdzili, że powieść wzbudza zainteresowanie okultyzmem i satanizmem, co jest szkodliwe dla edukacji i przyszłości uczniów. Nauczyciele długo bronili książki, ale ostatecznie odpuścili i przestali omawiać ją na lekcjach.