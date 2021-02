Dom Pokuty – recenzja komiksu wydawnictwa KBOOM

"Dom Pokuty" ukazał się w Polsce nakładem wydawnictwa KBOOM jako kolejna propozycja dla miłośników komiksowego horroru. Wcześniej pod szyldem KBOOM Horror otrzymaliśmy m.in. "Draculę" Roya Thomasa i "Frankenstein żyje, żyje!" Steve'a Nilesa. "Dom Pokuty" na pierwszy rzut oka jest mocnym kontrastem, nie przyciąga uwagi ani znanym tytułem, ani nazwiskami twórców. Co prawda scenarzysta Peter J. Tomasi może być kojarzony przez polskich czytelników z "Batman Detective Comics" czy "Supermana" od Egmontu, ale tam ograniczał się zwykle do rzemieślniczej roboty.

"Dom Pokuty" jest zaś jego autorskim dziełem, w którym rozwinął skrzydła, puścił wodze makabrycznej fantazji i wciągnął czytelnika w wizję rodem z koszmaru. Tomasi z pomocą Iana Bertrema (ilustrator) stworzył opowieść hipnotyzująca, tajemniczą i niepokojącą. A wszystko to na planszach w powiększonym, w stosunku do amerykańskiego wydania, formacie (200x305mm), który idealnie pasuje do wizualnej narracji Bertrema.