Dlaczego Jan Brzechwa zaczął pisać bajki dla dzieci? Podobno twierdził, że chciał uwieść atrakcyjną przedszkolankę

Beznadziejne recenzje

Niektórzy zarzucali mu wręcz naśladownictwo zdolniejszego kuzyna Bolesława Leśmiana, co było kamieniem obrazy dla początkującego poety. Nie zmienia to jednak faktu, że po wydaniu tomiku doczekał się debiutu w "Skamandrze", co oznaczało nobilitację i zaproszenie do świata poważnej liryki.