Cud na kościelnej wieży. Komuniści łapali się za głowy, ludzie za lornetki

Cud w świeckim, komunistycznym państwie?

Tak nie mogło przecież być. A ludzie wokół kościoła głośno śpiewali "My chcemy Boga", jednocząc się w modlitwach. Władzy to nie było na rękę. Tym bardziej, że pod kościół przyjeżdżali także zaciekawieni pracownicy placówek dyplomatycznych. I wieść niosła się dalej, za granice, do ministerstw spraw zagranicznych w Londynie, Paryżu czy w Rzymie. A stamtąd już prosto do prasy, która zaczęła donosić o cudzie w Polskiej Republice Ludowej.