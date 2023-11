"Sprawiedliwy inaczej". Napad, ucieczka i nieznany epizod drugiej wojny światowej

Kto ma dziadka nazistę?

Nie wiedzieć czemu, dziadek decyduje się obrabować kasyno po drugiej stronie ulicy. Jagoda i Frania muszą poradzić sobie z nie bardzo lotnymi policjantami-bliźniakami, którzy szukają starszego mężczyzny wielce podobnego do ich krewnego. Decydują się na dość radykalny krok - postanawiają zapakować dziadka do kampera i uciekać, by ochronić go przed wymiarem sprawiedliwości. I tu zaczyna się najlepsza część tej historii.