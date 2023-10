W "Medalionach" Nałkowska powieliła fake newsa. Mydło z ludzkiego tłuszczu to "mit, w który uwierzyliśmy"

Dojście Hitlera do władzy i zmiana przepisów w 1940 r. doprowadziły do tego, że można było pozyskiwać niemal nieograniczoną liczbę zwłok. Nierzadko się zdarzało, że anatomowie byli informowani o planowanej egzekucji i przyjeżdżali do więzień po to, by zabrać, proszę wybaczyć kolokwialne określenie, świeże zwłoki.