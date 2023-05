"Columbine. Masakra w amerykańskim liceum". Wszystko dokładnie zaplanowali. Zabili kilkunastu uczniów, sami popełnili samobójstwo

"Kluczowe wydarzenie podzielili na trzy akty, jak film. Miało zacząć się od ogromnej eksplozji w stołówce. Na początku przerwy schodziło się tam ponad sześciuset uczniów. Dwie minuty po dzwonku wszyscy byliby martwi. W pierwszym akcie główne role miały odegrać dwie bomby z butli gazowych, podobne do ładunku-zmyłki. Każda była dozbrojona gwoździami i metalowymi kulkami do wiatrówki, podpięta do pełnego kanistra benzyny i mniejszej butli z gazem, a to wszystko jeszcze do budzików. Bomby wygodnie mieściły się do toreb, które Eric i Dylan mieli wnieść do szkoły pośród bałaganu spowodowanego przerwą" - opisywał Dave Cullen w książce "Columbine. Masakra w amerykańskim liceum" (wydanej nakładem Wydawnictwa Poznańskiego), której możecie również posłuchać w formie audiobooka. Taką możliwość daje wam Audioteka - platforma oferująca największy wybór audiobooków po polsku.