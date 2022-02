Co robią z nami po śmierci? Nikt nie wie. Wszyscy powinni

W marcu 2012 r. rozmawiałam z Małgorzatą Węglarz o jej książce na temat śmierci. Było o tym, co dzieje się z człowiekiem po śmierci, jak działają zakłady pogrzebowe w Polsce, na co musi być przygotowana rodzina, która przeżywając żałobę, z pewnością nie będzie miała głowy do tego, by nie dać się oszukać. Przede wszystkim: czy można w końcu w Polsce przełamać tabu związane ze śmiercią? Zdanie komentujących? "Jest życie, a potem śmierć". Kropka. "Po co się denerwować? Testament zrobiony, reszta w rękach tych, co zostaną. Na nic nie mamy wpływu" – pisał jeden z czytelników.